Intervenuto sul canale Twitch Controcalcio, Radja Nainggolan , ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così del passaggio dalla Roma ai nerazzurri: "Per quanto sono vero, quando sono arrivato all'Inter ero molto contento: io dicevo di esserlo, ma ero più triste di essere andato via dalla Roma. E se la sono presa male: ma io non posso cambiare, è la verità. Poi è stato difficile farmi amare dopo questa spiegazione: ma questo sono io, non posso dire cose che non sono vere: io sono così. E per me era difficile entrare al massimo in quella piazza.

Il primo anno siamo andati abbastanza bene, ho fatto nove gol. Se col senno del poi avrei detto le stesse cose? Sì, perché no? Io voglio essere sempre giusto col tifoso: se dico una cosa del genere, non vol dire che non sono felice di essere all'Inter, ma ero molto triste di essere andato via dalla Roma. Io avrei scelto di rimanere se avessi saputo che Monchi sarebbe andato via dopo sei mesi: poi la piazza l'ha fischiato e non lo voleva, c'era una mezza rivolta per il fatto che non voleva giocatori di Sabatini. Io sono andato via per questo: non posso stare con una persona che non mi vuole".