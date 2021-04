Paratici: “Juve, anormale è esserci giocati per nove anni lo scudetto. Ronaldo…”

Il dirigente bianconero ha parlato prima della sfida contro l'Atalanta e si è soffermato anche sullo stipendio del portoghese

Eva A. Provenzano

Fabio Paratici, prima della partita contro l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del dirigente della Juve.

-La Juventus di solito lottava per lo scudetto. Questa volta è un obiettivo importante la qualificazione in CL ed è uno scontro diretto. Come avete vissuto questa settimana di avvicinamento?

La settimana di avvicinamento la vivevamo in maniera uguale anche gli altri anni quando dovevamo giocarci lo scudetto in maniera normale. L'anormalità, come dico sempre, è esserci giocati lo scudetto per nove anni consecutivi. Ci prepariamo sempre al massimo come tutte le altre volte, l'obiettivo è sempre vincere.

-Come sta Ronaldo?

Ha giocato tantissime partite, doveva fare una gestione diversa anche il CT del Portogallo ma poi la sua Nazionale ha dovuto impiegarlo per vincere la terza partita di qualificazione ai Mondiali. Si è allenato questa settimana, ieri si sentiva carico ai flessori e il fatto di metterlo a rischio per una partita rispetto alle prossime che andremo a giocare, di comune accordo si è deciso di farlo riposare.

-Che tipo di modello è l'Atalanta?

Bisogna chiederlo ai bravissimi dirigenti dell'Atalanta. Noi dobbiamo riconoscere che sono stati bravi nella continuità. Il modello lo conoscono loro.

-Ronaldo guadagna 31 mln netti all'anno e il contratto scade nel 2022, su una politica di abbassamento dei costi è una cifra sulla quale state riflettendo. Ronaldo è padrone del suo futuro?

Settimana scorsa ho detto che tutti dovremo essere responsabili in un momento di grande incertezza. Per quanto riguarda CR7 non penso che sia solo un atleta, uno sportivo ma un personaggio a tutto tondo di alto livello. Il suo salario comprende cose che vanno al di là di come gioca, ma quello che rappresenta per un club e per mln di tifosi. Mln di ricerche dicono che è la persona più conosciuta del mondo ed è un discorso a parte che si può fare per pochi personaggi, planetari, fuori da ogni logica di calcio e di sport.

-Sempre stato attento ai giocatori a parametro zero ma hai detto che è momento di incertezza. Donnarumma e Canhanoglu possono rientrare nelle attenzioni della Juve?

Le voci ci sono ogni giorno, per ogni argomento di mercato e vengono create situazioni di discussione. Siamo molto concentrati su cosa stiamo facendo, siamo contenti dei nostri e non siamo interessati in questo momento della stagione a parlare di altri calciatori.

(Fonte: SS24)