Juve, Chiesa: “Non siamo riusciti a lottare per lo scudetto. Obiettivo quarto posto”

Il giocatore bianconero ha parlato prima della partita contro l'Atalanta fondamentale per la qualificazione in CL

Prima della partita contro l'Atalanta, Federico Chiesa, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Skysport e ha parlato degli obiettivi per il finale di stagione: «Oggi è uno scontro diretto, dobbiamo mettere tutto in campo. Ovvio che l'obiettivo di questa stagione è arrivare al quarto posto e ottenere la qualificazione in CL. Abbiamo perso punti e non siamo riusciti a lottare per lo scudetto ma dobbiamo raggiungere questo obiettivo che è fondamentale per questa stagione e la prossima», ha detto.