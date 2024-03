Nel post partita di Lazio-Milan, Alfredo Pedullà ha bocciato senza mezzi termini la direzione di gara di Di Bello, arbitro del match dell'Olimpico, che ha espulso ben tre giocatori della Lazio, indirizzato la partita in favore dei rossoneri:

"Di Bello è un arbitro inadeguato. Non entro nel politichese di Lotito e nelle dinamiche non Gravina, resto all'interno del terreno di gioco. Ma se fra 15 giorni il signor Di Bello, che è un arbitro scarso scarso, lo ritrovi ad arbitrare una partita, significa che abbiamo perso un'altra occasione per cambiare".