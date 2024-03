Andando in un secondo livello di analisi, risulta interessante constatare che Lautaro ha segnato 115 gol dentro l'area di rigore e 13 fuori, con 100 gol su azione e 14 su calcio di rigore, che forse è l'unico punto debole del Toro. "Se infine i rigori sono probabilmente la specialità in cui Lautaro può ancora migliorarsi, con un non impeccabile 14/22 all'Inter, merita una menzione speciale il collocamento delle perle dell'argentino. Già nella prima stagione a Milano l'attaccante si era infatti presentato con un gol al Napoli al 91', a cui sono seguite altre dieci prodezze tra l'88' e il triplice fischio, per tre volte con reti decisive ai fini del risultato. E le partenze a razzo? In totale è andato otto volte in gol entro i primi 300 secondi di partita, con vittime illustri quali Barcellona, Borussia Dortmund, Milan (due volte) e Atalanta (due volte). E non è a nemmeno metà dell'opera...", chiosa La Gazzetta