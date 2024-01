Milan, Pioli: “Guardie e ladri? A me piaceva nascondino. E sullo scudetto…”

GUARDARE AVANTI - "Non dobbiamo avere timori, la volontà e la necessaria lucidità di essere performanti al massimo. Il campionato è molto difficile, la gara di domani anche, al ritorno vogliamo fare meglio che all'andata. Inutile guardare troppo indietro, si guarda alla partita".

TRASFERTE - "Il Milan deve fare più punti possibili e vincere più gare possibili. Non ci sono partite di provincia o cartello, valgono tutte 3 punti".

DIFENSORE - "Non cambia la mia idea, serve ancora un difensore in questo mercato. La società sta lavorando, non cambia niente in una settimana. Che caratteristiche deve avere? Un difensore completo, in grado di difendere, impostare, un giocatore forte e solido, per giocare al Milan servono caratteristiche importanti".

CIOFFI - "L'ho incontrato solo con l'Udinese, non si sfidano gli allenatori, ma le squadre. Io non ho battuto Mourinho, il Milan ha vinto con la Roma. Conta la gara di domani, i numeri contano solo da domani in avanti, il passato non conta".

LEAO - "Di precisione si può lavorare, i tentativi sono stati tanti. Siamo il secondo miglior attacco, Rafa è molto importante anche quando non è incisivo, crea spazi e porta via avversari. Giochiamo più la palla, ci sono meno spazi e ripartenze, deve trovarne di diversi anche lui, con difese più basse. Per noi è determinante in fase offensiva Rafa. Sta giocando molto più con la squadra rispetto a prima, aumentano passaggi e assist, ci si aspettano spunto e gol, ma ripeto: è determinante per noi anche quando non segna".

FASE DIFENSIVA - "La squadra deve lavorare insieme in fase difensiva. Reijnders e Adli hanno fatto una gran partita difensiva, l'abbiamo rivista assieme, si sono aperti presto in occasione del rigore solo. La fase difensiva va fatta di squadra, bisogna essere disposti al sacrificio e comunicare tra di noi".

LUNGODEGENTI - "Non ho date, faremo il punto della situazione tra 10 giorni per capire i rientri di Tomori, Thiaw, Kalulu e Pobega". Tornano a disposizione Sportiello e Florenzi.

CLASSIFICA - "Scudetto o zona Champions? Si guarda la nostra classifica e si tende a migliorarla partita per partita. Noi vogliamo fare meglio del girone d'andata, quindi tanti punti e tante vittorie, la classifica si guarda tra 3/4 mesi. Bisogna allungare il momento positivo in campionato".

PELLEGRINO E ROMERO - "Prestito? Stiamo valutando tutte le situazioni, domani Pellegrino gioca ancora in Primavera cercando di fare i 90 minuti. Poi vedremo da qui a fine mercato".

KJAER - "5 volte porta inviolata con Simon? Il ragazzo me li ripete spesso (ride, ndr). È un leader Simon, emotivo, tecnico, parla bene e tanto in campo, è un giocatore importante. Per parlare del futuro di tutti noi è troppo presto".

CENTROCAMPO - "Se ci sarà la possibilità, si potrebbe fare qualcosa sul mercato, Pobega è fuori per parecchio, Krunic lo abbiamo perso e Bennacer è in Coppa d'Africa".

GUARDIE E LADRI - "A me piaceva molto giocare a nascondino e fare tana liberi tutti".

CONDIZIONE - "Abbiamo bisogno di stare bene mentalmente e si sta bene se si vincono le partite. Cerchiamo di coltivare l'entusiasmo vincendo le partite. Si sta bene fisicamente se si vincono le partite. Avere settimane pulite ci permette di fare sedute ancora più specifiche per i singoli, per le caratteristiche e i ruoli dei giocatori. Possiamo migliorare ancora tanto sulle riaggressioni, che sono sempre state il nostro punto di forza. Dobbiamo insistere su questo, soprattutto domani, loro sono bravi in ripartenza".

ANCORA ADLI - "9 recuperi con la Roma, duelli vinti e passaggi riusciti al 94%? La velocità non è la sua caratteristica migliore. I dati li conoscevo. Conta l'atteggiamento. Lui che è il miglior recuperatore del Milan vuol dire che ha avuto un atteggiamento importante. Redondo mi piaceva molto, elegante, pulito, difficile fare confronti".

VERSO IL RENNES - "Sono settimane importantissime per lavorare su tutto queste, si ha più tempo per sviluppare situazioni, non si ha fretta, cambia tanto giocare una volta a settimana piuttosto che 3. È bello giocare 3 volte, ma molto dispendioso. Cerchiamo di fare bene domani intanto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.