Il Milan domani affronta il Genoa a San Siro: ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. "Ci deve essere la volontà di giocare la miglior gara possibile e di vincere la partita, il secondo posto non è ancora conquistato del tutto. Il mio compito non deve essere complicato, mancano quattro gare, si parla di tutto fuori ma dentro si lavora per preparare la partita. Abbiamo un grande senso di responsabilità e tante cose da fare, il futuro si vedrà a fine campionato poi. Io accostato al Napoli? Nessun pensiero se non queste quattro partite, poi a fine campionato incontrerò il club e vedremo cosa fare. Dobbiamo onorare una maglia importante in queste gare per i nostri tifosi, dobbiamo impegnarci per il presente, visto che il passato non si può cambiare".