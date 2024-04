Ranieri: “Grande partita con l’Inter: ragazzi dispiaciuti, 3 punti sarebbero stati oro”

Il lavoro di tutti i ragazzi è importante, ho uno staff medico e fisico che fanno andare tutti al massimo. Chi gioca e chi non gioca, abbiamo fatto una grande cosa. Ho messo dentro gente nuova, avevo Dossena con la diffida e col giallo lo avrei perso, Mina si allena col contagocce per mille problemini. Lui se la sentiva, allora ho tenuto fuori Dossena. La mia forza sono i miei giocatori, non mollano mai, l'importante è dare sempre tutto per la squadra e per la gente della Sardegna. Poi ci sono le occasioni e gli episodi.

Occasione finale Viola? Ancora ci devo parlare (ride, ndr). Lui ha cercato più l'impatto, forse è arrivato stanco, bastava schiacciarla a terra, ma va bene così. I ragazzi sono dispiaciuti, 3 punti sarebbero stati oro.

Non mi voglio prendere meriti io, fanno piacere, ma ho dei ragazzi che mi stimano e credono in me, lavorano sodo".

