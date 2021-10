Razzismo, il Napoli pensa ad un gesto estremo in caso di nuovi episodi

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli è pronto a fare un gesto estremo in caso di nuovi episodi di razzismo

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli è pronto a fermarsi e non giocare più nel caso in cui dovessero ripetersi episodi di razzismo nei confronti dei suoi tesserati. "No, non era un singolo scemo. Il tifoso della Fiorentina che domenica sera ha urlato «scimmia» a Koulibaly non era solo: c’era un gruppo di razzisti. Questo dice la relazione che la Procura federale ha inviato ieri al Giudice Sportivo al termine di quella che è stata una vera e propria inchiesta sul campo. E ora il Napoli è pronto a una mossa estrema: dovesse capitare a partita in corso, il club non esclude di fermarsi in blocco e non giocare", conferma infatti il quotidiano che anticipa che ci possa essere una sanzione, nel comunicato del Giudice Sportivo atteso per oggi, che preveda la chiusura del settore. "Il Napoli, adesso, pensa a un gesto estremo: al prossimo coro razzista la squadra potrebbe fermarsi. E uscire in blocco dal campo. Un segnale fortissimo per un mondo che al razzismo pensa a giorni alterni, e che quando l’Europa s’inginocchiava a Wembley ha preferito girarsi dall’altra parte", chiosa il quotidiano.