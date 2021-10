Razzismo, l’Inter: “Koulibaly, siamo con te! Non c’è nulla che possa dividerci”

La vergogna del razzismo è tornata negli stadi italiani. L'Inter si è schierata al fianco di Kalidou Koulibaly

La vergogna del razzismo è tornata negli stadi italiani, con gli ennesimi insulti razziali rivolti ai giocatori del Napoli, in particolare a Koulibaly. L'Inter, da sempre in prima linea nella lotta a questo becero comportamento, ha espresso sostegno nei confronti del difensore del Napoli, scrivendo sui propri canali ufficiali: "Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo. Siamo con te, Kalidou Koulibaly!".