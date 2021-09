Lo Sheriff ghiaccia il Real: 2 a 1 per i moldavi e primo posto nel girone dell’Inter

Battuta la formazione di Ancelotti, la formazione moldava è prima in classifica e continua a stupire

Lo Sheriff è primo nel girone dell'Inter. Lo è a fronte delle due partite finora contro Shakhtare Real Madrid. Perché anche questa sera, contro la formazione di Ancelotti, la formazione moldava ha vinto. 2-1 il risultato finale con la squadra ospite in vantaggio al 25esimo con Yakhshiboev. Al 65esimo rigore per la squadra di Ancelotti: Vinícius Júnior atterrato in area di rigore. Benzema dal dischetto non sbaglia. All'89esimo Sébastien Thill approfitta di un assist di Traoré e ghiaccia il Real con un tiro di sinistro da fuori area che si infila sotto la traversa.