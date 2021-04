Repubblica – Sfilza di violazioni, pessima figura Juve per tre dissennati. Rottura con Dybala

Quanto accaduto l'altra sera ha fatto impallidire il club bianconero che ha deciso di lasciarli fuori per un turno

C'è imbarazzo in casa Juve dopo quanto accaduto l'altra sera. Dybala, McKennie e Arthur i protagonisti di una spiacevole vicenda, raccontata anche da Repubblica. Questo il focus: "I tre dissennati mercoledì sono stati pizzicati dai carabinieri (e di conseguenza multati) a tirar tardi nella villa in collina dell’americano. Alle undici e mezza di sera, quindi a coprifuoco in vigore da un pezzo, a casa McKennie c’erano nove persone nella stessa stanza. Altri juventini avrebbero lasciato la compagnia dopo cena. Pare giocassero soltanto a carte e non era certamente un festino sregolato, ma i tre hanno violato una sfilza di restrizioni facendo una pessima figura e facendola fare al club, che stavolta ha deciso di usare le manieri forti dopo anni di velluto.