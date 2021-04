Juve, Dybala dopo la festa a casa di McKennie: “Ho sbagliato e mi scuso”

Il messaggio social di Paulo Dybala dopo la notizia dell'intervento dei carabinieri in occasione della festa a casa di McKennie

Il numero 10 argentino della Juventus ha scritto: "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso".