Roma, Fonseca: “Orgogliosi per la semifinale. Futuro? Non conta”

Le parole dell'allenatore giallorosso dopo aver conquistato la semifinale di Europa League con i giallorossi

Paulo Fonseca può gioire. La Roma è in semifinale di Europa League e grande è la soddisfazione del tecnico giallorosso che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni al triplice fischio: "Abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam rispetto ad oggi, in attacco i nostri avversari avevamo grande qualità ma noi in difesa abbiamo fatto una buona partita. Essere arrivati in semifinale è un grande motivo d'orgoglio perché stiamo rappresentando l'Italia in Europa, siamo molto contenti. L'Ajax è una grandissima squadra. Abbiamo sofferto di più nella prima partita, è stato difficile affrontarli perché in attacco sono molto forti. Sapevamo di essere in vantaggio, abbiamo gestito bene la vittoria dell'andata".