Inter, Bastoni: “Ecco il nostro slogan. Scudetto parola vietata? Conte ripete…”

Le parole del giovane difensore nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset

Alessandro Bastoni, intervistato dai colleghi di Sport Mediaset, ha parlato del momento della squadra e della sfida contro il Napoli. Queste le sue considerazioni: "Ogni domenica abbiamo visto che stiamo facendo vittorie di misura perché tutte le squadre contro l'Inter mettono qualcosa in più. Il Napoli lotta per la Champions, noi abbiamo ambizioni molto alte, quindi sarà una bella partita. Le undici vittorie di fila testimoniano che stiamo facendo un bel percorso. Manca poco, ci stiamo avvicinando ma finché non ci sarà ma matematica noi continueremo a lottare. Parola scudetto? Vietata, assolutamente, il mister ce lo ripete ad ogni riunione. Dobbiamo stare concentrati come abbiamo sempre fatto, finché non avremo lo scudetto in mano.Il nostro slogan è testa bassa e pedalare, ha caratterizzato il nostro percorso di crescita e vogliamo andare avanti così".