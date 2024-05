Romano: “Lukaku al Napoli con Conte? Il Chelsea chiede 40 milioni”

In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Romelu Lukaku

In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Romelu Lukaku . “Il Chelsea è molto tranquillo, ho letto di prestiti… Il club continua a ripetere ogni giorno a chiunque che chi vuole Lukaku deve pagare circa 40 milioni di euro. Il Chelsea vuole quei soldi per Big Rom, chi lo vuole è informato.

Se Conte andasse al Napoli, il link sarebbe immediato. Ma a oggi è un interessamento, non mi risulta una cosa avanzata a livello di contatti tra le parti. Lukaku sta aspettando sicuramente di capire cosa succede in Italia e con il suo ex allenatore”.