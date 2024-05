Di Marzio: “Lukaku potrebbe essere una soluzione per il Napoli di Conte”

In studio questa sera a Sky Sport, Gianluca Di Marzio parla anche del futuro di Romelu Lukaku: può andare a Napoli con Antonio Conte

In studio questa sera a Sky Sport, Gianluca Di Marzio parla anche del futuro di Romelu Lukaku: “Lukaku non penso rientri nei piani economici della Roma, ha un ingaggio davvero pesante. Da capire anche se lo venderanno o se lo presteranno. Lukaku penso potrebbe essere una soluzione per il Napoli di Conte ecco”, le sue parole.