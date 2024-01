Sacchi: “Milan eroico a Udine. Maignan? Razzismo e ignoranza vanno di pari passo”

"Parto dalle cose brutte, anche se vorrei dimenticarle. Com’è possibile che nel 2024, in uno stadio dove si va per assistere a uno spettacolo, si sentano ancora cori razzisti? Il problema, per come lo vedo io, è culturale: ormai non mi meraviglio più, perché in questo Paese trionfa l’ignoranza e, da sempre, il razzismo va a braccetto con l’ignoranza. È una vergogna che si debbano osservare scene simili. Evidentemente non siamo stati capaci di trasmettere le giuste idee, e quindi tutti abbiamo delle colpe: altrimenti questi episodi non si verificherebbero e, soprattutto, non si ripeterebbero. Invece siamo ancora qui a parlarne e tutto ciò è un grave danno d’immagine per il calcio. Tra l’altro quello che è accaduto, a mio avviso, ha inciso, e non poco, sull’andamento della partita. Mi spiego: Maignan non era sereno, si vedeva benissimo, e guarda caso non è stato impeccabile in occasione dei due gol dell’Udinese.