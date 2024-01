Inter, nessun problema per Calhanoglu: Inzaghi ha un solo dubbio di formazione

"Inzaghi ha notato qualche parametro non corretto in alcuni protagonisti, segno di una stanchezza eccessiva", riporta La Gazzetta

"Ieri la squadra ha sostenuto il solito allenamento post partita, che non può dare grandi indicazioni sulle scelte di Inzaghi. L’allenatore però, dati fisici alla mano, ha notato qualche parametro non corretto in alcuni protagonisti, segno di una stanchezza eccessiva. Segnale che va tenuto in considerazione: Inzaghi spera che oggi la situazione migliori". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ai possibili cambi di formazione di Inzaghi tra semifinale e finale di Supercoppa.