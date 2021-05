Sconcerti: “Juve squadra mai nata: fuori da tutto con merito, non vale gli avversari”

L'editoriale di Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera con l'analisi del momento della Juventus dopo il ko col Milan

Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha commentato la pesante sconfitta della Juventus in casa, all'Allianz Stadium, contro il Milan di Pioli: "La Juve non c’è mai stata, non poteva esserci. La sua differenza in stagione è sempre stata non la nuova gioventù ma i gol puntuali di Ronaldo. Non ha un centrocampo che sappia costruire né giocatori che sappiano inventare. Ronaldo segna perché capace di fare da solo. Chiesa anche, quando capita. In questo momento la Juve è fuori da tutto perché lo merita, non vale gli avversari. Rabiot è un interno d’inserimento bello da guardare ma inconcludente".