"Io non ce l'ho con nessuno, abbiamo portato a casa un buonissimo campionato e un'Europa deludente, vista la semifinale di Champions League dello scorso anno. Non so cosa succederà, non ho appuntamenti con la società. Non ho parlato con nessun'altra società prima di chiudere con il Milan, se si chiuderà. Ho troppo rispetto per questa società. Ci penserò al momento giusto".