L'Inter non è mai stata così vicina al cambio di proprietà come in queste ore. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui la partita non è ancora ufficialmente chiusa, ma si riducono sempre più le possibilità, per Steven Zhang, di restituire a Oaktree i 380 milioni di euro (interessi compresi) prestati nel 2021.