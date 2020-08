TS – Inter, accordo con Kolarov, si può chiudere a breve. Ora Emerson Palmieri…

In casa Inter dopo aver sistemato la corsia di destra con l’arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid, ora tocca alla sinistra. Secondo Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte è sempre quello di Emerson Palmieri, con il tecnico che ha fretta di ritrovare il suo ex calciatore ai tempi del Chelsea. La conferma di Marcos Alonso e l’arrivo di Chilwell dal Leicester hanno collocato l’italo-brasiliano sulla lista dei partenti. Nelle ultime ore sono in netto rialzo le quotazioni di Kolarov. Il serbo, che ha da poco cambiato agente, ha già l’accordo con l’Inter: il club nerazzurro deve trovare l’intesa con la Roma ma l’operazione può chiudersi in breve tempo.

Altri due nomi di esperienza internazionale per il salto di qualità sugli esterni, fondamentali nel 3-5-2. E se Hakimi ha vinto la Champions League e il Mondiale per Club nel 2018 con il Real Madrid, Emerson Palmieri ha conquistato l’Europa League con il Chelsea nel 2019 mentre Kolarov ha collezionato oltre 250 presenze con il Manchester City. Profili ideali per Conte, che non vuole sbagliare dopo le prove non convincenti della passata stagione dei nuovi arrivati Lazaro e Biraghi, con il club nerazzurro che è corso ai ripari a gennaio con gli arrivi di Young e Moses.