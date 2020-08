Inter, pronti altri 5-6 arrivi: “Tra Hakimi, Barella e Sensi sono già stati spesi…”

Sarà anche oculato, ma il mercato dell’Inter si preannuncia comunque intenso. Il club nerazzurro, infatti, ha già messo a segno il colpo Hakimi per circa 40 milioni di euro. Senza contare gli affari Barella e Sensi (riscattato ieri). Insomma, l’Inter ha già speso, ma è pronta a completare l’organico con altri 5-6 arrivi.

“Non va dimenticato che il club ha dovuto onorare gli impegni presi nello scorso mercato tanto per Barella (obbligo d’acquisto esercitato per 25 milioni), quanto per Sensi per cui ieri è stato esercitato il diritto di riscatto (altri 25 milioni). Operazioni che, con l’acquisto di Hakimi, rendono già importante quanto fatto sul mercato in attesa dei colpi – almeno cinque-sei – necessari per completare l’organico“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)