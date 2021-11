Inter, a giugno addio pressoché certo: “Non ha raccolto gli approcci per un rinnovo”

Secondo il Corriere dello Sport, è già quasi sicuro l'addio di un big in casa Inter: nemmeno cominciati i dialoghi per un rinnovo

La sosta delle nazionali arriva in un momento ideale per l'Inter. Il club nerazzurro, come già riportato negli scorsi giorni, è infatti al lavoro per programmare il futuro e per costruire già l'organico che verrà nelle prossime stagioni. Un giocatore importante, però, secondo il Corriere dello Sport, sembra essere, con ogni probabilità, destinato a salutare: "Un addio (a fine anno) che, al momento, appare pressoché certo è quello di Perisic, che non ha nemmeno raccolto i primi approcci per affrontare la discussione per il rinnovo. La sensazione è che voglia tornare in Germania per chiudere la carriera", si legge sul quotidiano.