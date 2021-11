FCIN1908 / Brozovic-Inter, nessuna tensione. Ma per il rinnovo c’è la mossa. E le cifre…

In casa Inter c’è una questione che vive continui rinvii ma adesso è giunta l’ora di mettere un punto: il rinnovo di Brozovic

In casa Inter c’è una questione che vive continui rinvii ma adesso è giunta l’ora di mettere un punto. In viale della Liberazione intendono affrontare il prima possibile il tema legato al rinnovo di Marcelo Brozovic e per questo motivo, come confermato a Fcinter1908, sarà fissata una deadline per l’incontro . Mossa che si ritiene utile perché nelle ultime settimane, dall’entourage del calciatore, sono arrivate diverse richieste di rinvio agli appuntamenti concordati.

Nessun problema di rapporti, non ci sono tensioni in merito e la dirigenza nerazzurra ha finora compreso l’esigenza, da parte di chi cura gli interessi del calciatore, di prender tempo per poter ragionare sulla questione. Ma adesso non si può andare oltre e all’inizio della prossima settimana l’Inter fisserà il termine ultimo per l’incontro, non più procrastinabile.