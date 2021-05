Ag Hakimi: “Interesse del Bayern non mi stupirebbe, ma è molto felice all’Inter”

Le dichiarazioni dell'agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, sulle voci che accostano il calciatore dell'Inter al Bayern Monaco

Continuano a rimbalzare dalla Germania le indiscrezioni sul forte interesse del Bayern Monaco per Achraf Hakimi. L'agente del calciatore marocchino dell'Inter, Alejandro Camano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Goal e Spox: "Non so da dove arrivino queste voci. Non sarei sorpreso dell'interesse del Bayern Monaco nei confronti di Achraf, ma nessuno del club tedesco mi ha contattato".