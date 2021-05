ESCLUSIVA Ag Lautaro: “Mai parlato col Real, non c’è nulla. La verità è solo una”

Il procuratore dell'attaccante dell'Inter smentisce con decisione le voci arrivate dalla Spagna nelle ultime ore

Del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez si parla ormai da tempo in ambiente Inter. La definizione dell'accordo non sembra essere lontana, ma per mettere nero su bianco toccherà aspettare l'incontro tra la dirigenza dell'Inter e il suo nuovo procuratore. Intanto, nelle ultime ore in Spagna sono tornati ad accostare il Toro al Real Madrid, che - secondo El Partidazo de COPE - avrebbe già avviato i dialoghi proprio con l'entourage dell'attaccante argentino.