Inter, infortunio Dzeko meno grave del previsto? Lo assicurano fonti vicine al giocatore

Marco Macca

I tifosi dell'Inter sono in apprensione per le condizioni di Edin Dzeko, uscito ieri per un fastidio muscolare prima del previsto nel derby contro il Milan.

L'infortunio, però, potrebbe non essere così grave. O, almeno, questo è quello che emerge da alcune indiscrezioni provenienti dalla Bosnia. Secondo quanto riporta sportsport.ba, infatti, la gravità dell'infortunio non dovrebbe essere alta. La testata cita alcune fonti vicine al giocatore e, stando a quanto si legge, i tifosi dell'Inter potrebbero presto tirare un sospiro di sollievo. Molto, però, si saprà dopo gli esami strumentali che il giocatore effettuerà oggi.

(Fonte: sportsport.ba)