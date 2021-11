Milan-Inter, Barella e Dzeko sostituiti: affaticamento muscolare per entrambi

Nella gara contro i rossoneri i due sono stati sostituiti da Inzaghi nel secondo tempo

Barella e Dzeko sono stati sostituiti nel secondo tempo del derby. Entrambi hanno chiesto il cambio a Inzaghi per un infortunio. Il centrocampista è stato sostituito da Vidal. Per il bosniaco è entrato invece Correa. Per i due giocatori nerazzurri si tratta di affaticamento muscolare. Condizioni da valutare anche in vista delle convocazioni con le rispettive Nazionali.