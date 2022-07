Ecco perché l’Inter sta valutando l’arrivo di Akanji. Bremer non è a rischio

Manuel Akanji è il nome nuovo per la difesa dell'Inter. Il centrale del Borussia Dortmund, classe 1995, è in scadenza di contratto

Manuel Akanji è il nome nuovo per la difesa dell'Inter. Il centrale del Borussia Dortmund, classe 1995, è in scadenza di contratto con i tedeschi e non ne vuole sapere di rinnovare. Per questo, il Borussia è pronto a cederlo questa estate e le cifre, vista l'imminente scadenza, non dovrebbero essere proibitive.

Akanji, però, non è in alternativa a Gleison Bremer, che è il vero grande obiettivo dell'Inter per la difesa della prossima stagione. Akanji sarebbe eventualmente un'alternativa a Nikola Milenkovic, con cui c'è un accordo ma per il quale bisognerà andare a trattare con la Fiorentina, non la società più vicina all'Inter in termini di rapporti.