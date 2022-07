Akanji-Inter, le informazioni della Bild: “La pista sta diventando più calda, le cifre…”

Secondo le informazioni della Bild, la pista che porterebbe Akanji all'Inter starebbe diventando più calda. I nerazzurri cercano un sostituto in caso di partenza di Milan Skriniar, sul quale il Psg non molla la presa. Il giocatore del Borussia Dortmund sarebbe in cima alla lista dei probabili sostituti. La Bild specifica che al momento non è arrivata alcuna offerta al Borussia. Ma i nerazzurri sarebbero pronti a pagare fino a 30 milioni di euro. Si tratta di una cifra considerevole, visto e considerato che il contratto di Akanji scade tra un anno. Il Dortmund è disposto a trattare a partire da una cifra di 20 milioni. Al momento anche altre squadre sarebbero interessate al giocatore: Arsenal, Manchester United, Juventus e Milan. Ma di concreto ci sarebbe solo la pista con l'Inter. La dirigenza del Dortmund non fa minimamente affidamento sul fatto che Manuel Akanji possa rimanere.