Allegri: “Noi Sinner, Inter Djokovic. Ma per l’età eh, che sono permalosi e chissà come la prendono”

"Difficile dirlo, il calendario è così una volta gioca prima uno e poi gli altri, è anche il bello. Tanto devi fare un tot di punti per arrivare in cima alla fine, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo dare continuità, serve equilibrio, dobbiamo avere la forza mentale. Nella seconda parte della stagione fare punti è molto più difficile. Faccio i complimenti a Sinner che ha fatto una partita straordinaria, davanti a un mostro sacro come Djokovic. L'unica cosa che potrei dire è che se noi siamo più giovani come età saremmo Sinner e loro Djokovic. Ma non lo so eh, se no poi la prendono male, permalosi...".