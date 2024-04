Allegri: “Inter nettamente più forte e mi davano del matto! Marotta doveva per forza dire…”

INFERMERIA - "Abbiamo recuperato tutti e tutte le energie in questi giorni, domani saremo pronti a fare una bella partita".

CALCIO ITALIANO - "Come nella vita, tutte le occasioni vanno viste come opportunità. Il calcio italiano può continuare a crescere, basta avere idee chiare per farlo, bisogna prendere decisioni importanti per migliorarlo ancora. Abbiamo due squadre in semifinale di Europa League, l'Inter ha fatto una bella Champions e l'anno scorso ha fatto una finale, non è tutto da buttare quindi. Ma non ci possiamo sedere, bisognerebbe ora immaginare il calcio tra 5/10 anni".

LIVELLO INTER - "Sarebbe più giusto rispondesse la società e chi fa il mercato, io faccio l'allenatore. La cosa più importante ora è essere concentrati sull'obiettivo Champions, che è importante. Sia tecnicamente che sportivamente, perché la Juve avrebbe Champions, Supercoppa, Mondiale per Club, Coppa Italia e campionato. Poi c'è l'aspetto economico, che aiuterebbe il club ad avere risorse economiche più importanti. Dobbiamo essere concentrati su ciò che dobbiamo fare, ci sono 15 punti in palio. Dobbiamo cercare di tornare alla vittoria in campionato e non sarà assolutamente facile".

CHIESA O YILDIZ - "Stanno bene tutti e due, Chiesa ha giocato un po' di più, domani valuterò se farlo partire dal 1'. A Roma ha fatto una buona partita, si è messo a disposizione della squadra. Anche quando si estrania, ha sempre soluzioni importanti. Domattina decido".

GASP - "Credo abbia fatto un lavoro importante a Bergamo, una realtà cresciuta molto e stanno facendo molto bene. Sono in finale di Coppa Italia, semifinale di Europa League e lottano in campionato per la Champions".

GRUPPO E TRAGUARDI - "Coi miei ragazzi ho un ottimo rapporto, grandi professionisti che tengono a questa maglia. Tutti insieme vogliamo andare a prenderci gli obiettivi che abbiamo. I traguardi stagionali non sono le mie imprese, ma quelle di una società forte. Non si può vincere tutti gli anni, quando si è alla Juventus tutti devono avere l'ambizione di ottenere il massimo e vincere, poi se ci sono altri più bravi bisogna applaudire e lavorare per migliorare. Quando non si riesce a vincere nel calcio italiano di oggi, l'importante è giocare la Champions che sposta il bilancio di una società a livello economico. In questa fase del percorso iniziato 3 anni fa, dico che sarebbe importante tornare in Champions. A tutti piace vincere, a me in primis, ma il raggiungimento dell'obiettivo è la Champions e lì bisogna arrivare. L'ambizione massima di tutti alla Juventus è vincere e dunque ottenere il massimo, sempre. Quando si riparte l'anno prossimo, l'obiettivo alla Juventus sarà vincere".

VLAHOVIC - "Il fatto che ambisca a vincere il Pallone d'Oro è normale. Ognuno deve avere l'ambizione di arrivare al massimo, altrimenti non si migliora. Lui è migliorato molto e sta trovando un suo equilibrio interiore anche quando le cose gli vengono meno bene. Deve cercare sempre di rimanere dentro la partita perché poi la palla giusta può arrivare sempre. E di questo io sono molto contento".

INTER - "Inter la più forte da quattro anni come dice Pioli? Stefano sta facendo un ottimo lavoro al Milan e mi fa piacere incontrarlo domani. So che l'Inter è nettamente più forte degli altri quest'anno e venivo preso per matto, ci sono dei valori e bisogna essere realisti. L'Inter ha un valore diverso delle altre. Poi non so se lo sia da 3 o 4 anni ecco".

SECONDO POSTO - "Domani in caso di vittoria ci sarebbe la possibilità di ambire al secondo posto che sarebbe un bellissimo risultato. In più c'è la finale di Coppa Italia, che ci ha riempito le settimane e ce le riempie".

PIOLI - "Situazioni simili di Juve e Milan? Fa parte del gioco, succede sempre quello che sta succedendo".

NO COPPE - "Un vantaggio? Risposta molto semplice e basica: la Juve per 5 anni ha vinto scudetti e giocato due finali di Champions giocando tutte le partite. All'inizio il direttore Marotta, a cui faccio i complimenti per il lavoro all'Inter, doveva dire per forza così (che è un vantaggio non avere coppe, ndr). I fatti però dicono tutt'altro. Ma è normale che sia così ecco".

