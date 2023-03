Allegri: “Rabiot? Var funzionale se oggettivo. Accettare gli errori come noi, che siamo signori”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Juventus

Al termine di Inter-Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "Stasera non era semplice, per noi era molto importante. L'Inter aveva perso solo due volte a Milano. La squadra ha giocato bene, ha concesso poco o niente. Poi abbiamo sbagliato troppo, quando hai queste occasioni non devi sbagliare. Nel primo tempo 4 occasioni clamorose, dobbiamo migliorare l'ultimo passaggio. Vincere prima della sosta per stare bene".

"Ho detto ai ragazzi che se vincete mi fate stare sereno. Perché ho lasciato il campo? La squadra non aveva bisogno di me, mi stavo un pochino innervosendo e invece di a farmi buttare fuori o ammonire visto che sono diffidato, sono andato via. C'è una crescita generale di tutta la squadra. Stasera abbiamo difeso bene e concesso poco. A centrocampo purtroppo abbiamo avuto niente Pogba, Paredes ha fatto bene all'inizio e poi l'ho usato meno. Bisogna lavorare e migliorare. Locatelli in quel ruolo è molto bravo, oltre all'aspetto tecnico abbiamo sbagliato tanti passaggi vicino l'area. La squadra ha cuore e passione che fa la differenza per vincere".

"Chi non vive questa situazione non può capire, la squadra si è ritrovata a -15, ora siamo a 41 punti e non è facile trovare le motivazioni. La semifinale di Coppa Italia contro questa Inter non sarà facile. Kostic? È un giocatore importante. Voleva far fare gol a Vlahovic ma lì deve fare un'altra scelta. Vlahovic ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus. Chiesa è entrato bene. Godiamoci questa sosta perché poi abbiamo 9 partite belle da giocare. Il braccio di Rabiot? Non mi fate arrabbiare. Con la Salernitana non è successo niente. Le decisioni dell'arbitro vanno accettate, c'è un Var. All'andata con l'Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva se era mano o meno".

"Gli episodi vanno accettati nel bene o nel male come facciamo noi, noi siamo molto signori in questo, non facciamo molto casino. Per Chiffi non era facile arbitrare una partita del genere. Parliamo di calcio e non di arbitri. Quando è stato introdotto il Var, in Atalanta-Juventus ci venne annullato un gol. Io dissi che se il Var è oggettivo è funzionale. se diventa soggettivo è un problema. Con la Salernitana è un dato oggettivo. Se avesse annullato per il mano di Rabiot diventa un caso soggettivo. Con la Salernitana nessuno ha fatto polemica. Gli arbitri lasciamoli perdere, meno ne parliamo e più gli aiutiamo".

