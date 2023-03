LIVE, Inter-Juventus 0-0: Inzaghi sceglie la LuLa per tornare a correre in campionato

Un Meazza completamente esaurito, con oltre 75.000 spettatori, è pronto ad ospitare il derby d'Italia. L'Inter, reduce dalla qualificazione ai quarti di Champions dove sfiderà il Benfica, vuole riprendere a correre anche in campionato e dimenticare la sconfitta della scorsa settimana sul campo dello Spezia. La Juventus, che giovedì ha battuto in trasferta il Friburgo e nei quarti di Europa League se la vedrà con lo Sporting Lisbona, nell'ultima di Serie A ha battuto per 4-2 all'Allianz Stadium la Sampdoria. La formazione di Inzaghi è seconda in classifica con 50 punti, quella di Allegri ne ha 38, ma senza la penalizzazione di 15 punti, sarebbe davanti a Lautaro e compagni. Le due squadre si ritroveranno di fronte anche nella doppia semifinale di Coppa Italia in programma il 4 aprile (andata a Torino) e il 26 aprile (ritorno a Milano).