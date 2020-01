Inter, dopo il pari col Lecce si alza la quota scudetto. E si avvicina la Lazio

Quattro pareggi nelle ultime sei giornate. Il brusco stop di Lecce. L’Inter, pur mantenendo una media punti vertiginosa, rallenta la sua corsa e vede staccarsi il primato detenuto a pari merito fino a due giornate fa. La Juventus è a + 4 e, in attesa di qualche ulteriore botto di mercato, Conte è stato chiaro: “Se non andiamo ai 200 all’ora in ogni gara diventiamo una squadra normale”. Insomma, l’entusiasmo rimane altissimo ma la questione scudetto rischia di complicarsi, complice anche una Juve reduce da 5 vittorie consecutive e una Lazio addirittura da 11 successi di seguito.

Anche i bookmakers iniziano a mostrarsi meno fiduciosi. Per Betclic, la quota scudetto è salita a 4.50, mentre quella della Juventus è scesa a 1.40.

Lazio all’inseguimento – Dietro, insegue la Lazio, che si è avvicinata pericolosamente e ora tocca quota 7 (e in classifica è attardata di due punti ma con una gara da recuperare). Mentre sotto il podio c’è una voragine: Roma a 100, Atalanta a 150, le altre partono da 1000.

Insomma, la corsa è una lotta a tre. E le cose possono cambiare molto rapidamente: basti pensare che qualche settimana fa l'Inter aveva anche sfondato il muro del 3, arrivando a quota 2.80. Sognare è ancora possibile, se poi dal mercato arriva la ciliegina…