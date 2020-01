Chiesa: “Lecce-Inter, Giacomelli da 5: l’entrataccia dura e pericolosa di Donati era da rosso”

L’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato su Calciomercato.com l’arbitraggio di Giacomelli in occasione della sfida del Via del Mare tra Lecce e Inter. Insufficiente la prova del fischietto, che si becca un 5.

“Giornata no per Giacomelli. Inizia positivamente il suo pomeriggio, con il gol annullato a Lukaku per fallo in attacco su Dell’Orco col braccio largo. Un minuto dopo, però, manca un rosso a Donati per un’entrataccia dura e pericolosa ai danni di Barella. Il Var Guida lo manda giustamente al monitor per rivedere l’intervento, ma l’arbitro non cambia idea e sbaglia: era da rosso diretto. Sbagliato, infine, il rigore dato al Lecce al 48’ per mani inesistente di Sensi. Questa volta dopo aver rivisto l’episodio, Giacomelli toglie il rigore ai padroni di casa“.