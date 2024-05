"Vi porto i saluti del presidente Zhang, che non ha potuto partecipare a questa manifestazione, ma che non ha mai fatto mancare l’affetto e la sicurezza. Siamo una società veramente a posto, il presidente ha fortemente applicato il criterio della delega. Non è qui con noi e soffrirà di questa mancanza, gli siamo riconoscenti per tutto quello che ha fatto in questi anni, hanno profuso forti capitali ma soprattutto hanno inculcato il valore della fiducia, che ha portato risultati straordinari", le parole di Beppe Marotta.