In casa Inter comincia l'era Oaktree : il tempo per saldare il debito contratto nel 2021 è scaduto, e la famiglia Zhang dovrà così "consegnare" il club nella mani del fondo californiano. L'attuale dirigenza nerazzurra, come scrive La Gazzetta dello Sport, è già al lavoro:

"Ieri in viale della Liberazione è stato un giorno febbrile, di quelli che si vivono quando tramonta un'era e ne inizia un'altra. Arriverà il momento delle conference call transoceaniche a tutti i livelli, ma intanto ad essere già operativi sono i due amministratori delegati, quello per la parte corporate Alessandro Antonello e quello per la parte sportiva Beppe Marotta. Antonello era già nerazzurro nel 2016, quando sulla porta di ingresso c'era Suning, ma con compiti da direttore finanziario. Il ruolo di Marotta sarà, invece, ancora più strategico di prima per la prosecuzione del progetto sportivo, cosa cara a Oaktree.