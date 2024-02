Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del pranzo Uefa, il CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato così della possibilità di ristrutturazione di San Siro emersa negli ultimi giorni: "La novità è che siamo stati convocati ufficialmente dal sindaco per giovedì, ci immaginiamo che il tavolo discuterà di questa possibilità emersa in questi giorni in cui non siamo stati coinvolti. Un po' di disorientamento da parte nostra c'è: in questi anni il nostro percorso è stato molto lineare e concreto, l'idea era quella di avere uno stadio congiunto a San Siro col Milan, poi le vicissitudini hanno cambiato gli scenari e le strade si sono divise.