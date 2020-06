Ad Appiano c’è un giocatore che ha confermato doti “bioniche”: l’Inter si cautela

Antonio Conte è alle prese con qualche acciaccato ma anche con test atletici che confermano le doti fisiche di alcuni suoi gioielli. Uno in particolare è un autentico insostituibile per il tecnico nerazzurro: Milan Skriniar. Malgrado un adattamento non sempre facile alla difesa a tre, lo slovacco è diventato ben presto autentica colonna portante anche per l’ex ct della Nazionale, come lo è stato per Luciano Spalletti.

Se Godin non è al meglio (in dubbio come Vecino), Skriniar vola, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Anche dopo questa nuova preparazione atletica ha confermato le sue doti “bioniche”. Gli stessi aspiranti compratori di Kalidou (United, City, Liverpool) hanno da tempo anche un dossier su Skriniar. Resterà lì, difficilmente diventerà d’attualità: l’Inter lo valuta oltre 50 milioni e non ha intenzione di venderlo. Non in un’estate da quotazioni depresse, in cui peraltro un altro gioiello è tentato dal Barcellona”, aggiunge la Rosea.