Skriniar, nessuna clausola nel contratto: tre big alla finestra, l’Inter fissa il prezzo e…

“Buttafuori: in una gara a eliminazione diretta, la figura è evocativa. Il San Paolo non sarà un locale notturno affollato, ma nelle aree di rigore si rischiano assembramenti: meglio avere qualcuno che regoli gli ingressi e li limiti al massimo. Kalidou Koulibaly e Milan Skriniar hanno il giusto physique du rôle”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al confronto tra i due difensori, chiamati ad una partita di sostanza e leadership in un testa a testa che darà slancio ad una sola tra Napoli e Inter. Per Conte, lo slovacco è un titolarissimo e anche alla ripartenza la musica non cambierà, anche perché l’ex Samp è fisicamente pronto, a differenza di Bastoni, de Vrij e Godin che non solo al meglio.

MERCATO – La Gazzetta dello Sport, poi, fa il punto sul futuro di Milan Skriniar, legato da un contratto con l’Inter fino al 2023 senza clausola: “Gli stessi aspiranti compratori di Kalidou (United, City, Liverpool) hanno da tempo anche un dossier su Skriniar. Resterà lì, difficilmente diventerà d’attualità: l’Inter lo valuta oltre 50 milioni e non ha intenzione di venderlo. Non in un’estate da quotazioni depresse, in cui peraltro un altro gioiello è tentato dal Barcellona”.