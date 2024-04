«Similitudini con il calcio di papà? Forse nell'atteggiamento in campo di quell'Inter e di questa, entrambi hanno dominato con il gioco e sono state sempre in controllo. E riscontro tra i giocatori nerazzurri qualcosa che va un po' in controtendenza rispetto al nostro tempo e ai calciatori di oggi. Sono come quelli di allora ognuno al servizio dell'altro e hanno grande senso di responsabilità e appartenenza», ha aggiunto Leo.

«Per lui il calcio era una grande passione - ha aggiunto - ma la viveva con la serietà e l'impegno tipici di un professionista. Inter e Milan erano club molto forti all'epoca e si voleva vincere ma sempre col rispetto. Per esempio il Trap e Lodetti hanno sempre avuto belle parole per papà e penso che non avessero voglia di perdere tempo a sfottersi reciprocamente. Oggi festeggerebbe con gioia e soddisfazione, come allora. Magari davanti al suo mare, in mezzo alla sua famiglia e ai suoi amici. E poi in silenzio e in solitudine o con il suo amico Paolo Saltini sarebbe salito a piedi a Montenero al Santuario della Madonna delle Grazie alla quale era devotissimo. Ma forse questo lo avrebbe fatto per un ringraziamento della benevolenza del Cielo. E per tutto l’amore e la felicità che nostro Signore aveva messo nella sua vita, non solo per uno scudetto e una stella».