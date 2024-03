Le parole del calciatore che ha segnato il gol dell'uno a zero e ha parlato di una gara intensissima

«Tanto stanco? Molto. Devo dire la verità. Sono minuti che mi fanno bene e sono contento. Era una gara difficile. abbiamo sofferto di squadra e siamo contenti di averla portata a casa». Alla fine della partita contro il Genoa le prime parole sono di Asllani , che ha segnato il gol dell'uno a zero, quello che ha sbloccato la partita.

Il calciatore, ai microfoni di DAZN , ha parlato della vittoria per due a uno. Questo è quello che ha detto:

Sapevamo di poter allungare oggi ma guardiamo di gara in gara ma non è finita e dobbiamo stare svegli e attenti a tutte le gare, come diciamo sempre.