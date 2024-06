Come sottolinea il Corriere dello Sport, un attacco a 5 punte, almeno ad oggi, non viene preso in considerazione in viale Liberazione. Il motivo? Uno di quegli attaccanti dovrebbe restare fuori dalla lista Uefa. "All’Inter, infatti, mancano i giocatori prodotti nel vivaio, oltre a Di Marco e Di Gennaro, che proprio per questo dovrebbe essere confermato", sottolinea il quotidiano.