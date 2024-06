Senza dimenticare che alcuni di codesti erano pronti a difendere con vigoria la credibilità e l’onorabilità di chi non era neanche conosciuto a casa sua. Alcuni di questi oggi li ritrovate a sfumazzare in rete ad ululare alla luna. Che mondo fantastico i social!!

Dove c’è gente pronta a spulciare dati letti a caso pur di trovare cavilli a cui attaccarsi per delegittimare il lavoro di una società che in mezzo a grandi difficoltà ha saputo tenere alta la competitività e migliorarsi nonostante l’autofinanziamento.

L’ultimo atto riguarda la richiesta dei soliti noti di improbabili accertamenti sugli investitori di LionRock, nel tentativo di trovare un qualche cosa di anomalo cui attaccarsi. La stessa pervicacia mi avrebbe fatto piacere fosse stata adottata in altri passaggi di proprietà ma mi è bastato ripensare a come invece furono trattati quegli anni per stendere un pietoso velo di imbarazzo.