Aubameyang, problemi con l’Arsenal. Inter pronta a sfidare il Barça per l’attaccante

Il futuro di Aubameyang è in dubbio. L’attaccante dell’Arsenal ha interrotto, nei mesi scorsi, le trattative per il rinnovo del suo contratto coi Gunners che scade a giugno 2021. Se il club londinese non dovesse riuscire a trovare l’intesa con l’attaccante, probabile che in estate Aubameyang venga ceduto. Proprio per non perdere il giocatore a parametro zero l’anno successivo.

Sulle tracce del giocatore c’è il Barcellona, ma l’Inter è pronta a farsi avanti e a sfidare il club catalano per l’attaccante dell’Arsenal. I nerazzurri sono interessati ad Aubameyang e in estate potrebbero sferrare l’assalto ai Gunners.

(Mirror)