Perrone (CdS): “Vidal? Il Barça non si può lamentare. I club sono in balia dei giocatori”

Il giornalista Roberto Perrone ha detto la sua sulle pagine del Corriere dello Sport sulla vicenda Vidal e sulla forza che hanno i calciatori nei confronti dei club proprietari del cartellino:

“L ’ u nico aspetto limpido della vicenda di Arturo Vidal è che il Barcellona non si può lamentare. Nessun club al mondo può scagliare la prima pietra: ieri a te, oggi a me. E viceversa. L’affare Griezmann è ancora caldo. La verità è che i club sono in balia dei giocatori, sono questi a detenere il bastone del comando. L’antico potere assoluto dei club sui trasferimenti è passato ai giocatori e ai loro potentissimi agenti, senza scali intermedi. Funziona così: se un giocatore se ne vuole andare, non c’è contratto che tenga. Se un giocatore vuole rimanere, contro la società che vuole cederlo, scatta il punto uno: vince sempre il giocatore. L’esempio più chiaro è quello della Juventus e dei sei esuberi (Sarri dixit) che sono rimasti sei alla chiusura del mercato estivo. Adesso cinque con la partenza di Mandzukic e forse quattro se si sistema anche Emre Can. E meno male, per i bianconeri, che Dybala e Higuain hanno sfruttato alla grande le loro chance”.

“L’Inter, che ora sta in attesa dell’evolversi delle relazioni (bellicose) tra Vidal e il Barcellona, si è scontrata, in estate con la resistenza di Icardi che rifiutava qualsiasi destinazione, vedi Napoli, che non fosse di suo gradimento, deciso a restare a Milano e a vendere cara la maglia. Non faceva parte del “progetto” ma senza il prestito al Psg sulla sirena del mercato sarebbe ancora là, con tutti i problemi del caso”.