GdS – Inter, aumentati i ricavi da sponsor globali. Paramount? Accordo ponte per…

"Nel frattempo, la partnership tecnica si è incrementata del 70%: il rinnovo con Nike fino al 2031, a partire da luglio, porterà un corrispettivo fisso di 21,25 milioni annui più bonus (12,5 nel 2022-23). Peraltro, quando si parla di sponsor tecnico, bisogna tenere conto del perimetro della licenza. Nel caso dell’Inter, a fine 2019 si è ripresa i diritti di retail e licensing da Nike iniziando a gestirli in proprio. Nella scorsa stagione, grazie anche alla creazione di una piattaforma e-commerce, quell’attività ha fruttato 13 milioni di ricavi, contro i circa 2 milioni generati prima dell’internalizzazione. Un incremento di 11 milioni, quindi, cui sottrarre i maggiori costi per l’acquisto di materiale, stimabili in 6 milioni: da qui un margine di circa 5 milioni dal merchandising. L’Inter, quindi, è stata abile ad attivare una nuova fonte di ricavi. E ha spinto molto sulle sponsorizzazioni globali che nel 2022-23 hanno portato 28 milioni, 11 in più del 2021-22, grazie soprattutto alle partnership con Konami, con cui è stata firmata un’intesa di 6 anni, e LeoVegas, che firma i kit d’allenamento . Attualmente ci sono circa 30 accordi con partner globali o regionali", si legge sulla Gazzetta.

"Come emerge dai documenti della controllata Inter Media and Communication, in questa stagione sono stati già sottoscritti contratti con sponsor per complessivi 71 milioni, 18 in più del 2021-22: al netto del main sponsor che l’anno scorso ha portato solo 1,5 milioni contro gli attuali 11, l’incremento è attorno ai 10 milioni. E gli amministratori scrivono: “Stiamo lavorando per concludere ulteriori contratti attualmente in fase di negoziazione”. Proprio i numerosi contratti siglati negli ultimi mesi hanno mitigato i rischi di una diminuzione dei flussi di cassa e preservato la capacità di ripagare il debito, come sottolineato da Standard and Poor’s che ha così confermato il rating B del bond da 415 milioni rimuovendolo dal creditwatch negativo".